Хабек предсказал Германии пять трудных лет

Следует отдать должное принципиальности и упорству, пусть даже, может, и неоправданному, Олафа Шольца и его министров, которые несмотря на все сложности не отказываются от зеленого перехода. Между тем, замена ископаемых видов топлива возобновляемыми источниками энергии требует огромных затрат и напряжения всех сил. Процесс этот сложный и длительный для всех, а для Германии он сложный вдвойне, потому что у немцев нет не только ископаемых энергоносителей, но и проблемы с возобновляемыми источниками.

Лучше всех в правительстве Шольца с трудностями зеленого перехода знаком, пожалуй, министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек, который возглавляет и немецкую энергетику. Поэтому, наверное, он и предупредил соотечественников о больших трудностях впереди.

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С этим предупреждением Хабек выступил после того, как МВФ предсказал немецкой экономике в 2023 году спад на 0,3%. Он согласился с тем, что экономические показатели первой экономики Европы сильно оставляют желать лучшего, и предупредил зрителей телеканала и всех остальных немцев о пяти трудных годах.

Федеральное статистическое ведомство Destatis сообщило в мае о том, что Германия вошла в рецессию. В том числе и под воздействием этого сообщения крупные немецкие компании начали уходить из страны, что вызвало опасения деиндустриализации Германии. Роберт Хабек объясняет проблемы в экономике высокими ценами на энергоносители, от которых немцы ввиду отсутствия у них своих нефти и газа и зависимости от дешевого российского газа, страдают сильнее остальных европейцев. Высокая ставка тоже негативно влияет на инвестиции в промышленность и на глобальную торговлю, от которой сильно зависит ориентированная на экспорт немецкая экономика.

«Я также не хочу игнорировать тот факт, что это (проблемы в экономике) ляжет на плечи людей,- сказал он.- До 2030 года нас ждет главный переходный период».

Под «переходным периодом» главный немецкий экономист подразумевает зеленый переход. Он выступает за государственную поддержку в виде потолка на цены на электроэнергию для энергоемких компаний, чтобы они не проиграли иностранным конкурентам и чтобы у них оставались деньги для инвестиций в производство.

Тем не менее, предупредил Роберт Хабек, энергетические субсидии, о которых он говорит уже много месяцев, до сих не имеют большинства в правительстве. Против них выступают не только свободные демократы в лице своего лидера и одновременно министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, но и социал-демократы во главе с канцлером Шольцем.

Хабек, который является одним из лидеров немецких зеленых, считает, что Германия должна выбирать между правилом лимита госдолга, которое Линднер считает непререкаемым, и потерей промышленной базы.

«Вопрос состоит в следующем: мы должны или брать кредиты и залезать в долги, или забыть о промышленной базе. Времени у нас не осталось. Если мы промедлим, компании скажут: «Мы будем инвестировать деньги, но не в Германии».