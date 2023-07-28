Мембранные «дышащие» ткани локализуют полностью и окончательно

Компания «Фотопринт-Иваново», входящая в группу «Меркурий», которая специализируется на выпуске многослойных мембранных тканей, расширила производство мембран собственной разработки (марка Mercurytex). Как известно, ткани с мембраной защищают от ветра и холода, не пропускает влагу внутрь и позволяют излишкам влаги проходить сквозь материал наружу. Их используют при пошиве верхней одежды, одежды для спорта и отдыха, экстремальных погодных условий, спецодежды и обуви, туристического снаряжения.



Раньше большую часть мембранного материала российский производитель закупал у мирового лидера Porelle (Великобритания). Теперь за счет роста выпуска собственных мембран планируется на порядок, до 600 тыс. погонных метров в год увеличить производство конечной продукции — мембранных тканей, расширить их ассортимент и снизить себестоимость. Это позволит заместить десятую часть импорта, занимающего сегодня около 70% рынка.



На закупку оборудования для реализации проекта было потрачено 120 млн рублей, из которых 50 млн предоставили в виде льготных займов федеральный и региональный (Ивановской области) фонды развития промышленности — 35 млн рублей и 15 млн рублей, соответственно. Но, как нам сообщили в ГК «Меркурий», это только начало, продолжение последует в 2024 году, когда у компании появится собственная ткацкая фабрика. До сих пор они размещали заказы на производство ткани-основы на сторонних мощностях или закупали давальческое сырье. Новая стратегия заключается в создании производства полного цикла, или кластера — от производства пряжи, ткани из нее, мембранного материала — до конечного продукта, разнообразных мембранных тканей.