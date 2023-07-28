Минобороны РФ предотвратило атаку беспилотника на Москву

В ночь на пятницу российскими военными был уничтожен беспилотник, пытавшийся атаковать Москву; пострадавших нет.

Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

На этой неделе, 24 июля, сообщалось о двух дронах, которые попали в нежилые здания в Москве. По сообщению российского оборонного ведомства, украинские БПЛА были перехвачены средствами РЭБ и рухнули.