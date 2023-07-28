Минобороны сообщило о новых успехах российской армии в зоне СВО

Министерство обороны РФ на брифинге 28 июля сообщило о новых успехах российской армии, достигнутых в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Согласно оперативной информации, которую озвучил официальный представитель ведомства, на Донецком направлении обороняющиеся подразделения 7-й, 9-й и 132-й мотострелковых бригад 1-го и 2-го армейских корпусов «Южной» группировки ВС РФ, благодаря умело организованной системе огня в сочетании с инженерными заграждениями, успешно отразили 7 атак штурмовых отрядов 53-й механизированной, 59-й мотопехотной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Зайцево, Первомайское и Водяное (ДНР).

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й, 28-й, 43-й, 110-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 3-й десантно-штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Авдеевка, Константиновка, Северск, Новгородское и Белая Гора (ДНР). Грамотными действиями разведки и комплексным огневым поражением сорвана ротация подразделений ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка (ДНР). Уничтожено более 260 боевиков, 8 автомобилей, 5 БМП, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении ВСУ продолжали попытки прорвать оборону российских войск с применением бронетанковой и другой тяжёлой техники. В районах населённых пунктов Работино и Успеновка (Запорожская область) ВСУ силами 47-й механизированной бригады, усиленной танками иностранного производства, атаковали позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника. Уничтожено до 180 боевиков, 5 танков, в том числе 3 немецких «Leopard» и 2 французских колесных танка «AMX», 17 БМП, 2 боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США и боевая машина ЗРК ракетного комплекса «Стрела-10».

На Времевском выступе в районе населённого пункта Старомайорское (ДНР) активными действиями подразделений группировки войск «Восток» отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ и уничтожена ДРГ. Потери противника здесь составили до 110 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 3 гаубицы (Д-20, Д-30, «Мста-Б»), 2 боевые машины пехоты и 2 автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении грамотным построением обороны и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» отражены 4 атаки штурмовых отрядов 67-й механизированной бригады ВСУ на позиции 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии в районе населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР).

В районе населённого пункта Сергеевка (ЛНР) штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на Сватовском направлении, захватив ряд опорных пунктов ВСУ. Продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 км. Западнее населённого пункта Житловка (ЛНР) отряды «Шторм» 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии, используя результаты огневого поражения, атаковали противника и продвинусь в глубину его обороны на 3 км.

Умелым применением современных средств поражения подразделениями 21-й и 35-й мотострелковых бригад 2-й и 41-й армий ВС РФ подавлены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 5-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районах насёленных пунктов Торское, Ямполовка (ДНР), Нововодяное, Червоная Диброва и Кременная (ЛНР). Общие потери ВСУ составили до 90 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 2 БМП, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Купянском направлении штурмовые отряды 7-го мотострелкового полка «Западной» группировки ВС РФ продолжали наступательные действия западнее населённого пункта Куземовка (ЛНР) и, выполнив задачу дня, закрепились на выгодных позициях.

Согласованными ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии, нанесено поражение подразделениям 14-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Стельмаховка (ЛНР), Синьковка и Новоосиново (Харьковская область). Потери противника составили свыше 30 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-50, AN/TPQ-36) и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении ВС РФ в результате комплексного огневого поражения уничтожили до 20 боевиков и 2 автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 117 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 133-х районах. В районах населённых пунктов Дружковка (ДНР) и Малая Токмачка (Запорожская область) поражены тыловой пункт управления группировки войск «Соледар» и полевой пункт управления 10-го армейского корпуса ВСУ.

Российские средства ПВО перехватили 2 снаряда РСЗО «HIMARS», уничтожили 17 БПЛА в районах населённых пунктов Кременная (ЛНР), Горловка, Соледар, Волноваха, Новобахмутовка, Невельское (ДНР), Токмак, Ульяновка и Энергодар (Запорожская область) и Алешки (Херсонская область).

За всё время проведения СВО российские силы уничтожили 457 самолётов, 244 вертолёта, 5 308 БПЛА, 427 ЗРК, 11 010 танков и других боевых бронированных машин, 1 140 боевых машин РСЗО, 5 646 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 11 939 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 27 июля Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США. Цель ударов была достигнута, все назначенные объекты поражены.