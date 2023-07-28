Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200

Киевский режим нанёс удар по Таганрогу при помощи переоборудованной в ударный вариант ракеты комплекса С-200.

Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

«Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области», – сообщили в министерстве.

Отмечается, что российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, её обломки упали на территории Таганрога.

«В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей», – заявили в ведомстве.

Как ранее писал «Эксперт», мощный взрыв прогремел сегодня в центре города у кафе «Чехов сад». Согласно последним данным, ранения получили 12 человек.