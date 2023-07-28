На Куйбышевском НПЗ в Самаре прогремел взрыв

Глава комитета нижней палаты российского парламента по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре прогремел взрыв.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на соцсети депутата, согласно предварительной информации, на НПЗ было заложено взрывное устройство,

«На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошёл взрыв, – По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьёзных разрушений, а также пострадавших нет».

По словам Хинштейна, благодаря профессиональным и оперативным действиям органов ФСБ, предполагаемый организатор взрыва уже задержан на территории Оренбургской области при попытке выехать за пределы РФ. По предварительной информации, он является работником Куйбышевского НПЗ и переехал в Россию с территории Украины.

Как ранее писал «Эксперт», мощный взрыв сегодня прогремел также в Таганроге. По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, в центре города у кафе «Чехов сад» взорвалась ракета.

