Сентябрьские цены на российскую нефть повергли трейдеров в шок

Цена российской нефти марки ESPO в июле достигла восьмимесячного максимума. Благодаря сильному спросу в КНР разница в цене между марками Brent и ESPO сейчас, сообщает агентство Reuters, самая низкая после введения объединенной Европой эмбарго на нефть из России 5 декабря 2022 года. Так, нефть ESPO, которая будет поставлена в Поднебесную в сентябре, торгуется сейчас с дисконтом к Brent всего лишь в 2-2,5 доллара за баррель (баррель Brent с поставкой в сентябре превысил в четверг 84 доллара). В августе разница будет значительно выше – 4 доллара за баррель.

«Цены были очень высокими уже августе,- цитирует Reuters одного из трейдеров,- но мы были в шоке, когда увидели, что в сентябре дисконт снизится всего лишь до 2 долларов».