Сентябрьские цены на российскую нефть повергли трейдеров в шок

Цена российской нефти марки ESPO в июле достигла восьмимесячного максимума. Благодаря сильному спросу в КНР разница в цене между марками Brent и ESPO сейчас, сообщает агентство Reuters, самая низкая после введения объединенной Европой эмбарго на нефть из России 5 декабря 2022 года. Так, нефть ESPO, которая будет поставлена в Поднебесную в сентябре, торгуется сейчас с дисконтом к Brent всего лишь в 2-2,5 доллара за баррель (баррель Brent с поставкой в сентябре превысил в четверг 84 доллара). В августе разница будет значительно выше – 4 доллара за баррель.
«Цены были очень высокими уже августе,- цитирует Reuters одного из трейдеров,- но мы были в шоке, когда увидели, что в сентябре дисконт снизится всего лишь до 2 долларов».
У ESPO нашлись и другие драйверы для повышения цены. Это и конкуренция со стороны индийских нефтепереработчиков и, конечно же, снижение добычи участниками соглашения ОПЕК+.
Обращает на себя внимание и то, что цена на ESPO растет уже как минимум второй месяц подряд. В первых числах июля, когда Москва объявила о снижении в августе добычи на полмиллиона баррелей в день, она поднялась до 7-месячного максимума.
ESPO все время действия потолка цен на российскую нефть, введенного G7, продавалась выше этого потолка, равного 60 долларам за баррель, потому что она больше всего подходит для китайских НПЗ. Нефть этой марки легче и «слаже» главной марки российской нефти – Urals, которая чаще всего торгуется с более значительным дисконтом к Brent.
Несмотря на удорожание нефти ESPO она остается наиболее выгодным по цене сырьем для китайских нефтепереработчиков. К примеру, африканская и бразильская нефть с поставками в сентябре и октябре продается дороже нефти эталонной марки Brent
Цена ESPO может продолжить расти, если ОПЕК+ и дальше будет снижать предложение. Разница в цене с Brent может подняться до 1 доллара за баррель.