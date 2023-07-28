Новости спецоперации: российские военные захватили французский колёсный танк под Запорожьем

Российские военные захватил в Запорожской области французский тяжёлый колёсный танк AMX-10RC.

Об этом РИА Новости сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, AMX-10RC захвачен на линии фронта нашими бойцами в очень хорошем состоянии.

«Он практически в идеальном состоянии, без повреждений, – подчеркнул Рогов. – В самое ближайшее время танк будет отправлен на изучение специалистам военной промышленности».

Как ранее писал «Эксперт», по данным начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского, в результате удара реактивных систем залпового огня российской группировки ВСУ потеряли до взвода личного состава механизированной бригады в районе Благодатного (ДНР).

Кроме того, украинская сторона потеряла до взвода личного состава, танк Т-64 и 2 гаубицы при ударе группировки «Запад» из танков и противотанковых ракетных комплексов в районе Куземовки и Стельмаховки в ЛНР.

