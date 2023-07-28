UnionPay неохотно подключает новые банки в России

В Азиатско-Тихоокеанском банке сообщают, что открывать счета Union Pay можно будет в юанях или рублях. Картой можно будет расплатиться в иностранных интернет-магазинах, а также и в обычных магазинах, кафе, гостиницах в 150 странах мира, в том числе и в России. Правда, туристы жалуются, что в отличие от привычных Visa и Mastercard оплата через UnionPay проходила не везде – в каких-то магазинах можно получить отказ.

Также жалобы поступали и на высокие комиссии, их может брать, в том числе сторонний банк, в банкомате которого вы снимаете деньги. Выпуск самой карты обойдется недешево – от 3000 до 10 000 рублей в зависимости от банка.

UnionPay сегодня, кроме АТБ, можно оформить в Газпромбанке, Россельхозбанке, ВБРР, банке «Русский стандарт», «Почта-банке» и Примсоцбанке.

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У других банков, ранее выпускавших UnionPay, карты перестали работать за рубежом после того, как они попали в SDN-лист США. Так, в обычный кусок пластика превратились карточки банка Тинькофф, МТС-банка, банка «Зенит», «Уралсиба», банка «Санкт-Петербург», «Приморье» и «Солидарность».

Сама UnionPay в последнее время стала чрезвычайно жестко относиться к российским банкам. Несмотря на то, что ряд небольших банков проявляют интерес и просят подключить их к системе, UnionPay не спешит этого делать. Прямого отказа для неподсанкционных банков нет, но китайцы всячески затягивают переговоры. По словам независимого экономиста Андрея Бархоты, процесс подключения российских банков к UnionPay длится от 4 до 10 месяцев. Очень многое зависит, насколько давно начал вести переговоры с сервисом.

Для положительного решения важно, кому принадлежит работающий в России банк. Например, тем же Азиатско-Тихоокеанским банком владеет казахстанская компания Pioneer Capital Invest (ее акционер «Назарбаев фонд»). По мнению исполнительного директора департамента рынка капиталов инвестиционной компании «ИВА Партнерс» Артема Тузова, именно этот факт, вероятно, и стал решающим при принятии решения о подключение банка. «Риск санкций для АТБ ниже, чем для других банков с российскими бенефициарами», - говорит эксперт.

Руководство UnionPay, очевидно, боится потерять из-за сотрудничества с российскими банками европейский и американский рынок. Там у UnionPay довольно много клиентов – в том числе среди европейских туристов, путешествующих по Азии, и представителей китайской диаспоры.

В целом, по словам Артема Тузова, число банков в России, которые могут выпускать UnionPay, только уменьшается.

Независимый экономист Андрей Бархота заявил «Эксперту», что россияне столкнулись уже со второй половины прошлого года с ограничениями при использовании карт UnionPay. «Вводились лимиты средней суммы покупки. Реже, но такие случаи тоже были, блокировались любые операции, проводимые через китайскую платежную систему», - отметил эксперт.

По мнению Бархоты, карты UnionPay сегодня интересны только тем россиянам, которые ведут бизнес с китайскими партнерами или путешествуют в страны Юго-Восточной Азии, говорит Бархота. Туристы из России в азиатских странах с помощью карты оплачивают самые элементарные покупки.

Начальник отдела пластиковых карт «РосДорБанка» Оксана Коханюк сказала «Эксперту», что банки подключаются к UnionPay, так как они уже потратили на это значительные деньги. Для клиентов же риски довольно высокие. «Будет или не будет карта работать за границей РФ, неизвестно. Вычислить эмитента банковской карты несложно, это публичная информация. После этого возможна блокировка карт российских банков-эмитентов», - заключила эксперт.

Альтернативная реальность

Альтернативой картам UnionPay остаются карты «Мир» и выпуск карт Visa, Mastercard,а также той же UnionPay в зарубежных банках.

Первый вариант самый простой. Выпущенную в России «Мир» будут принимать в СНГ – в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Армении, Киргизии. Также она будет работать во Вьетнаме. Минус в том, что, если в Белоруссии расплачиваться этой картой можно везде, то в Казахстане, Армении и других странах, ее принимают всего несколько банков.

Поэтому многие россияне едут за границу для оформления карт там - так называемый «карточный туризм». Для этого надо приехать в другую страну, как правило, выбирают страны СНГ – Казахстан, Узбекистан, Армению – либо Турцию. Прийти в офис банка и заказать карточку. Заранее следует уточнять, в каких банках готовы выпустить карту, так как в некоторых случаях может потребоваться вид на жительство.

Перевести деньги с карты российского банка на карту казахского можно. Если карта открыта в Казахстане в другой валюте, как правило, происходит автоматическая конвертация. А вот с переводами на карты, выпущенные в Турции, могут возникнуть сложности. Банки из недружественных стран негативно настроены к переводам из России, в результате они часто не доходят. Поэтому чаще всего россияне там пользуются альтернативными платежными системами.

Таких сервисов сейчас три – «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact. С помощью них можно перевести деньги на зарубежный счет или снять их наличными в любом банке.

Правда, «Золотая корона» не так давно начала ограничила переводы из подсанкционных банков. А Юнистрим попала под блокирующие санкции США сам. В результате, с сервисом отказались сотрудничать банки Армении, Грузии и Киргизии. Нельзя исключать, что Золотая корона и Contact в ближайшее время также могут попасть под эти санкции. И тогда с переводами средств на зарубежные карты возникнут трудности.

