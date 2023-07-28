Политические кризисы и этнические конфликты в Африке являются наследием колониализма — Путин

По словам президента РФ Владимира Путина, межнациональные и этнические конфликты, а также острые политические и социально-экономические кризисы, которые сохраняются во многих африканских регионах, обусловлены колониальным прошлым континента.

«Это, конечно, тяжелое наследие колониальной эпохи, курса "разделяй и властвуй", который проводили в Африке западные метрополии», — заявил глава государства в ходе пленарной сессии форума Россия — Африка.

Глава государства подчеркнул, что Африка становится все более важным игроком на мировой арене и новым центром силы; ее роль в политической и экономической сферах «растет в геометрической прогрессии».