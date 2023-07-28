Промышленники смогут найти новейшие технологические решения на Инвестпортале Москвы

Возможность подобрать новейшие решения для промышленности из базы «Банка технологий» появилась на Инвестиционном портале столицы. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Помимо этого, компании могут отправить заявку на включение своих разработок в реестр. Перед этим все решения проходят предварительный анализ на наличие успешного опыта внедрения проектов на промпредприятиях. В реестре Банка технологий уже представлено более 420 высокотехнологичных решений, добавил Овчинский. Подобрать технологии можно бесплатно.

Инвестиционный портал за девять лет работы стал востребованным специализированным ресурсом, где предприниматели могут найти всю необходимую информацию о мерах поддержки, а также направить заявки на получение особых статусов и льгот. Число посетителей сайта с февраля 2014 года превысило 20 млн раз.

Как отметили в департаменте информационных технологий, что функционал Инвестпортала постоянно дорабатывается. Так, в прошлом году обновили интерфейс личного кабинета пользователя и инвесткарту, где теперь отражаются

площадки для ведения бизнеса с детальной информацией об их деловом и социальном окружении. В частности, можно узнать данные

о трафике в зависимости от времени года, суток и дня недели. В этом году на портале внедрили возможность планирования логистики для будущих предприятий через аналитический слой «Грузовой каркас». Благодаря этому дополнению пользователи могут изучить информацию о дорогах, где грузовой транспорт может передвигаться без оформления специального пропуска.