РФ списала африканским странам долгов на 23 млрд долларов — Путин

Общая сумма задолженности стран Африки, списанная Россией, составляет в настоящий момент 23 млрд долларов; Москва направит на эти цели еще 90 млн долларов.

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Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Трансляцию второго дня мероприятия ведет пресс-служба Кремля.

РФ наращивает поставки сельхозпродукции в страны Африки, за первые шесть месяцев текущего года направлено почти 10 млн т зерна, сказал также Путин. Москва намерена и далее помогать развитию африканского континента, предоставляя в том числе торговые преференции, заявил президент.

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«Россия всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров. Продолжим поддерживать наиболее нуждающиеся страны и регионы. Будем поставлять наше зерно и другое продовольствие, в том числе на безвозмездной основе, а также в рамках продовольственной программы ООН», — подчеркнул он.

Владимир Путин отметил, что Африка становится новым центром силы, и c этим придется считаться всем. Глава государства напомнил, что Россия выступает за сотрудничество равных стран и с уважением и вниманиием относится к мирным инициативам Африки по Украине.

Президент констатировал, что позиции РФ и африканских стран по международным вопросам очень близки или полностью совпадают.