«Росатом» изучит возможность строительства АЭС в Эфиопии

Госкорпорация «Росатом» и Министерство инноваций и технологий Эфиопии подписали дорожную карту сотрудничества в использовании атомной энергии.

Документ подписали глава госкорпорации Алексей Лихачев и министр инноваций и технологий Эфиопии Молля Беллете на саммите Россия – Африка, передает ТАСС.

Статья по теме: Эфиопия выразила желание присоединиться к БРИКС

«В дорожной карте сотрудничества на ближайшие два года предметно прописаны направления проектов: большая мощность, малая, средняя, неэнергетические компетенции для уже практической реализации с партнерами», — сказал Лихачев.

Глава госкорпорации выразил уверенность в том, что в ближайшие полтора-два года компания начнет реализацию различных проектов в африканской республике.

Как сообщает пресс-служба «Росатома», стороны изучат возможности строительства в стране АЭС большой или малой мощности, а также Центра ядерной науки и технологий.

«В 2023-2025 годы стороны проработают возможности строительства АЭС большой или малой мощности, а также Центра ядерной науки и технологий в Эфиопии. Также специалисты планируют развивать национальную ядерную инфраструктуру Эфиопии, организовывать технические туры и семинары, заседания профильных рабочих групп», — говорится в сообщении госкорпорации.