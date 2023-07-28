Россия могла бы обеспечить Африку не только зерном, но и рыбой

В последние годы Россия экпортирует в Африку порядка 50 тысяч тонн рыбы, при том, что весь российский экспорт рыбы в прошлом году, по данным Росрыболовства, составил 2,3 млн тонн. По расчетам ВАРПЭ, поставки российской рыбы в африканские страны могут вырасти в 4 раза — до 200 тысяч тонн, что соответствует 0,5 млрд долларов дополнительной экспортной выручки. Весь африканский импорт рыбы (29% от общего потребления) оценивается в 6 млрд долларов, с 2000 года он вырос в 6 раз!

В прошлом году экспорт рыбы из России в натуральном выражении вырос на 5%, а в стоймостном снизился на 10% до 6,1 млрд долларов. Снижение доходов от экспорта связано с прекращением поставок дорогостоящих рыбы и морепродуктов — в первую очередь, крабов, икры - в недружественные страны, что вызвало общее снижение цен на российский экспорт. Африка — регион дешевой рыбы малых пелагических видов — скумбрии и сельди, а также дешевой аквакультурной тилапии.

«Если аквакультура в Африке развита довольно хорошо, например, Египет ежегодно выращивает 1,5 млн тонн рыбы, то крупномасштабное рыболовство — нет. А это открывает российским рыбакам — крупнейшим добытчикам сельди в мире — хорошие перспективы для наращивания поставок, — заявил Герман Зверев. — Ранее Нигерия потребляла значительные объемы российской сельди, сейчас этот рынок растет и в Египте. Пока основным поставщиком мороженой сельди на египетский рынок является Норвегия: только в этом году она поставила туда почти 27 тысяч тонн (69% всего норвежского экспорта этого вида продукции). Но этот спрос готовы заместить российские рыбаки, мы оцениваем перспективы поставок в 70 тысяч тонн мороженой сельди в год».