РЖД будет сотрудничать с Ганой по железнодорожным проектам на территории республики

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) планирует сотрудничать с Ганой в области реализации проектов по железным дорогам на территории страны.

Меморандум о взаимопонимании подписали дочерняя структура РЖД — «РЖД интернешнл» — и Министерство развития железных дорог Ганы в рамках саммита Россия — Африка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Документ подтверждает: обоюдную готовность и заинтересованность сторон в сотрудничестве по совместной реализации железнодорожных проектов на территории Ганы; намерение проработать форматы участия российской компании в выполнении работ, связанных с проектированием и строительством объектов "под ключ", включая поставку необходимых материалов и оборудования, а также тягового и подвижного состава», — говорится в сообщении.

Отмечается, что холдинг готов предложить Гане формирование единого диспетчерского центра управления перевозками и обучение специалистов; также речь идет, в частности, о поставках строительной железнодорожной техники для обслуживания инфраструктуры.