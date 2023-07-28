«Самолет» не взлетел: сомнительные перспективы перебили хорошие данные

Группа «Самолет», объединяющая ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, увеличила объем продаж первичной недвижимости в первом квартале 2023 г. по сравнению с прошлогодним показателем на 15%, до 97,3 млрд руб., говорится в сообщении компании.

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Валовая прибыль выросла в годовом выражении на 30% — до 37,1 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 15%, до 25,1 млрд руб.; рентабельность по скорректированной EBITDA по итогам отчетного периода составила 24,6% против 24,8% годом ранее.

Средняя цена за квадратный метр недвижимости снизилась на 2%, до 164,6 тыс. руб. — компания объясняет это ростом доли выручки региональных проектов с более низкой ценой реализации.

Общее количество контрактов составило 15,6 тыс., 86% из которых заключено с участием ипотечных средств.

Аналитики БКС довольно обтекаемо прокомментировали отчетность девелопера.

«Продажи и финансы выглядят достаточно сильно, с хорошими ожиданиями на 2023 г. Позитивно для акций “Самолет”. Кроме того, поддержку акциям оказывает выкуп акций с рынка (до 10 млрд руб. до конца 2023 г.), объявленный в мае», — говорится в сообщении БКС.

Аналитик инвестбанка «Синара» Ирина Фомкина дает рекомендацию по акциям «Самолета» «покупать».

«ГК “Самолет”, по нашему мнению, сможет ускорить рост продаж в 3 и 4 кварталах 2023 года, благодаря стабилизации макроэкономической ситуации, активной региональной экспансии и поглощению ГК “МИЦ”, которое позволит усилить позиции в Москве и Московской области, увеличив на 2 п.п. рыночную долю по объему строящегося жилья», — считает она.

Инвесторы, однако, этой рекомендации следовать не спешат. В районе обеда пятницы акции «Самолета» росли примерно на полпроцента, то есть чуть-чуть больше, чем Индекс Мосбиржи. Основные опасения по поводу покупки этой бумаги кроются в рынке недвижимости, который, по мнению некоторых риэлторов, подает признаки перегретости.

Стоит уделить внимание и данным самого «Самолета», согласно которым в 86% случаев покупок недвижимости была использована ипотека. На этой неделе крупнейшие российские банки подняли процентные ставки по ипотеке вслед за повышением ключевой ставки Банка России. Финансовые аналитики уверены, что как минимум в этом году ЦБР продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, что сделает ипотеку еще менее доступной.

Есть вопросы и к льготной ипотеке. Как сообщал ТАСС со ссылкой на аналитиков «Домклик» (подразделение Сбера), в июне 2023 г. доля льготной ипотеки в общем объеме выданных кредитов на покупку недвижимости составила 37,2%. Между тем, курирующий строительство вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил на прошлой неделе, что заложенный в бюджете лимит средств на субсидирование ставки по льготной ипотеке на новостройки может закончиться в 2023 году. Правда, сказал он, правительство РФ не намерено сворачивать эту программу.

Но наверняка против увеличения расходов выступит Минфин РФ и, скорее всего, Банк России.

По данным госкомпании «ДОМ.РФ», которая является оператором льготных ипотечных программ, на конец июня 2023 г. по льготной ипотеке было выдано более 1 млн кредитов на 3,9 трлн рублей (почти 87% от предела в стоимостном выражении); по семейной ипотеке — свыше 600 тыс. кредитов на 2,3 трлн рублей (74% от лимита), по IТ-ипотеке — более 15 тыс. кредитов на сумму около 132 млрд рублей (55% от предела).

Таким образом, уже использованные в рамках ипотечных программ средства более чем вдвое превышают ожидаемый на этот год дефицит федерального бюджета, который, по последним оценкам министра финансов РФ Антона Силуанова, может составить около 3 трлн руб. Так что если власти и выделят дополнительные средства на продление этих программ, то вряд ли льготы будут так широко доступны, как сейчас.

Очень взвешенно нужно относиться и к мнению топ-менеджмента «Самолета» и некоторых аналитиков о том, что компания недооценена и должна стоить чуть ли не в 5 раз дороже. Такие оценки, даже если они справедливы — абсолютно не повод для роста котировок акций.

В качестве примера можно заметить, что рыночная капитализация (количество акций, помноженное на стоимость одной бумаги) «Роснефти» сейчас сопоставима с минимальными оценками стоимости только одного ее проекта — «Восток Ойл». А рыночная капитализация «Сургутнефтегаза» в разы меньше стоимости высоколиквидных валютных запасов компании, хранящихся на ее счетах.