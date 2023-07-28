Шойгу в Пхеньяне: праздник, парад и кое-что еще

Отношения между КНДР и Россией после распада СССР трудно назвать хорошими. В Северной Корее разочарованы тем, что наша страна отказалась от тех коммунистических идеалов, которыми в свое время увлекла корейцев. Россия до самого последнего времени была одним из основных торговых партнеров Южной Кореи, а против Северной вводила санкции солидарно с западным миром. Кстати, свое участие в них Россия до сих пор не отменила, и на этом фоне визит Сергея Шойгу выглядел неожиданным.

Не визит вежливости

«При всем желании нельзя назвать поездку Шойгу в Пхеньян простым визитом вежливости. У нас на фронтах СВО идут ожесточенные бои, столицу почти каждый день пытаются бомбить дронами, не так давно была неприятная история с “Вагнером”, и в такой ситуации министр обороны все бросает, и уезжает с визитом вежливости? Ну нет, конечно», — сказал «Эксперту» директор Института политических исследований Сергей Марков.

Москва после распада СССР стеснялась Пхеньяна, напоминает политолог, а теперь стыд отброшен. И не только потому, что Запад России больше не указ, а Южная Корея — не партнер. По мнению Маркова, у России большая потребность в снарядах, а у КНДР накоплено очень много боеприпасов, подходящих по калибру для российского оружия.

«Кроме того, России нужны рабочие из КНДР, — уверен Марков. — На фоне мощных инъекций в оборонный сектор и в реконструкцию новых регионов, у нас быстро растет экономика и ощущается нехватка рабочей силы. Было бы неплохо, если бы в зоне СВО появились и северокорейские добровольцы. А с другой стороны, Пхеньяну было бы очень приятно получить от России за все это, в первую очередь, продовольствие. Там не голодают, но изобилия нет. А мы контролируем 20% мирового рынка зерновых. И обменивать продовольствие на солдат и снаряды было бы выгодно всем.»

По мнению политолога, из такого обмена Пхеньян мог бы извлечь и дополнительный бонус. Сейчас в КНДР отмечает годовщину победы над США в войне 1950—1953 годов. С тех пор северные корейцы с США не воевали. А Россия воюет с армией, сделанной по американским лекалам, командуют которой тоже американцы. И присутствие офицеров из КНДР в зоне СВО дало бы им бесценный опыт ведения самой современной войны.

Полезная книга

Кроме того, считает Марков, Россия должна выйти из санкций против КНДР и подать пример другим, логично обосновав свой выход.

Действительно, эти санкции вводились для того, чтобы Пхеньян не смог разработать ядерное оружие и ракеты для него.

«Но Северная Корея все это уже разработала и поставила на вооружение. Санкции утратили всякий смысл, и это остается только заметить», — уверен политолог.

Впрочем, есть сложность: санкции поддерживает Китай, и выход России из них мог мы осложнить отношения с Пекином.

«Нужно провести консультации с Пекином на эту тему, а скорее всего их уже и провели перед поездкой Шойгу в Пхеньян, — полагает Марков. — Но если в Пекине так уж против, то можно не объявлять об отказе от санкций, а просто перестать им следовать. Так все поступают. Россия — последняя в мире страна, которая хочет честно выполнять какие-то обязательства. Правду говорим в современном мире только мы одни. Все врут, только мы не можем. Для паталогически честных почти в любом букинистическом магазине продается книжка "Как научиться лгать ". Кстати, и для Китая было бы тоже полезно прочитать эту книжку и вспомнить, что их офицеры не имеют опыта реальной войны. И под видом корейских добровольцев Пекин мог бы направить туда и своих военных на стажировку.»

Шестисотый калибр и кассетные бомбы

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко обращает внимание на то, что в вместе с Сергеем Шойгу в составе делегации в КНДР прибыли ведущие российские специалисты в области вооружений, способные оценить соотношение цены и качества корейской техники и боеприпасов.

«Вместе с министром в Северную Корею прибыл его заместитель по вооружениям Алексей Криворучко. Это как минимум говорит о том, что военно-техническая составляющая в этом праздничном визите была», — сказал «Эксперту» Коротченко.

Криворучко — не простой генерал, а человек, который возглавлял ранее концерн «Калашников», был главным экспертом «Рособоронэкспорта», входил в советы директоров предприятий по производству военных машин.

«Северная Корея обладает высокими компетенциями в артиллерии, производит реактивные системы залпового огня, в том числе уникального калибра 600 мм, беспилотники. У них налажен и серийный выпуск снарядов российского калибра, — рассказал эксперт. — Кроме того, в КНДР избыток рабочей и военной силы.»

По информации агентства Bloomberg, Россия заинтересована в покупке у КНДР артиллерийских снарядов калибра 152мм и кассетных боеприпасов. Издание предполагает, что Россия послушно последовала конвенции об их запрете, утилизировала и больше не производила. Напомним, однако, что к конвенции о запрете кассетных боеприпасов Россия не присоединялась, и по другим данным располагает внушительным арсеналом таких поражающих средств.