СГК заявила о готовности взять африканские электростанции в концессию

Сибирская генерирующая компания (СГК) готова взять африканские электростанции в концессию.

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Об этом на полях форума Россия — Африка заявил председатель совета директоров СГК Степан Солженицын, передает «Интерфакс».

«[Мы можем взять] электростанции в концессию, и дальше, работая с теми же людьми, которые там работают, с теми же подрядчиками, с тем же оборудованием, с местной цепочкой поставок, сделать мероприятия, которые требуются, для того, чтобы повысить готовность этих станций», — сообщил он, отметив, что в Южной Африке работают независимые производители в части возобновляемых источников энергии. По мнению главы совета директоров СГК, аналогичные механизмы можно использовать в тепловой энергетике.

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Солженицын пояснил, что процедура отбора может быть конкурсной. «Это может быть конкурсная процедура, необязательно мы — любой, кто может взять электростанцию в концессию и готов за нее отвечать, за всю цепочку по этой станции. Мы предполагаем, что можем в таком конкурсе победить», — подчеркнул он.

СГК — энергетический холдинг, входящий в группу компаний АО «СУЭК». Предприятие ведет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, а также Новосибирской и Свердловской областей, Приморского края, Хакасии и Тувы. Основные виды деятельности СГК — производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и горячего водоснабжения потребителям.