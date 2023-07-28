«Синара» поставит РЖД первые 60 вагонов для полностью локализованных «Ласточкек» до конца года

Входящая в холдинг «Синара — транспортные машины» (СТМ) компания «Уральские локомотивы» рассчитывает получить сертификат соответствия на новую модель электропоезда «Ласточка» серии ЭС104 в третьем квартале 2023 года.

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Об этом рассказал гендиректор АО «Группа Синара» Виктор Леш, пишет «Интерфакс». Сообщается, что до конца года холдинг планирует поставить ОАО «РЖД» первые 60 вагонов новой серии «Ласточки».

«Сейчас мы обеспечены двухлетним контрактом на новую "Ласточку". Общая производственная мощность завода "Уральские локомотивы" позволяет выпускать в плановом режиме 250 вагонов в год», — заявил Леш в интервью агентству.

Наращивать мощности по производству электропоездов СТМ не собирается — компания ставит своей задачей наладить производство электропоездов, способных набирать скорости до 400 км в час, уточнил он. «Это совсем другая модификация, совсем другая, образно говоря, ДНК поезда», — пояснил топ-менеджер.

Сейчас «Уральские локомотивы» и РЖД занимаются совместным проектированием высокоскоростного электропоезда, отметил гендиректор «Синары».

Разрабатываемый «Уральскими локомотивами» электропоезд серии ЭС104, имеющий 100%-ю локализацию, станет аналогом электропоездов «Ласточка» серии ЭС2Г «Стандарт», созданных на основе платформы Siemens Desiro и постепенно локализировавшихся и модернизировавшихся СТМ. У новинки российский тяговый электропривод, а внешне она отличается тем, что имеет клиновидную форму и более угловатые очертания. Обновлен и интерьер поезда: в пятивагонном поезде 416 мест против 346 в прежней версии.