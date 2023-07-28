Совфед одобрил ведение налога на сверхприбыль

Совет Федерации на заседании 28 июля одобрил закон о введении в РФ налога на сверхприбыль.

Об этом пишет «Интерфакс».

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Документ устанавливает разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 гг. оказалась выше 1 млрд руб. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы.

Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза — до эффективной ставки 5% — для этого необходимо перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

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Мера является разовой и не коснется компаний, созданных после 2020 года, малого и среднего бизнеса, организаций-плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового и угольного секторов, поскольку для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Из состава плательщиков исключаются компании, которые в 2018-2019 гг. не имели выручки от реализации. Освобождены от налога кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых по состоянию на 1 января текущего года осуществлялись меры по предупреждению банкротства с участием ЦБ или Агентства по страхованию вкладов, а также застройщики, реализующие проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета и при этом не платившие дивиденды в 2021-2022 годах.

Отмечается, что в ходе доработки инициативы были учтены предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о формулировках в случае подачи уточненной декларации или доначисления налога. В случае доначисления по результатам налоговой проверки сумма налоговых баз по налогу на прибыль подлежит увеличению на величину, равную сумме соответствующего доначисления налога и коэффициента 5. В случае подачи налогоплательщиком уточненной налоговой декларации за 2021 или 2022 год прибыль для исчисления windfall tax определяется на основании ее показателей.

Принятые поправки также уточняют порядок расчета среднеарифметической величины прибыли для организаций, созданных в результате реорганизаций или преобразования. «Средняя арифметическая величина прибыли за соответствующие годы, предшествующие реорганизации, определяется исходя из данных реорганизованной организации, правопреемником которой является вновь созданная организация», — уточняется в поправках.

По оценке Минфина, основными плательщиками налога будут предприятия по добыче твердых полезных ископаемых (20%), производители минеральных удобрений (19%), металлурги (13%), а также предприятия оптовой и розничной торговли (12%), организации банковской сферы (9%). В общей сложности Минфин ожидает порядка 2,5 тыс. плательщиков этого налога, то есть менее 3% от общего количества организаций.

На минувшей неделе законопроект одобрила в третьем чтении Госдума. Предполагается, что мера обеспечит дополнительные доходы федеральному бюджету в размере около 300 млрд руб.