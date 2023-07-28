Сроки получения статуса резидента ОЭЗ Москвы сократят до 15 дней

Промышленные предприятия, работающие на территории особой экономической зоны столицы, теперь смогут получить статус резидента за 15 дней вместо 40, либо за пять дней, если компания реализует импортозамещающие кооперационные проекты. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вахрукова.

Сократить сроки удалось благодаря законопроекту для комплексного и системного совершенствования механизма особых экономических зон, который уже одобрен Советом Федерации.

Инвесторы при подаче заявки теперь будут направлять не объемные бизнес-планы, а краткий паспорт проекта и финансовую модель, пояснил замминистра. Также будет введен механизм поддержки импортозамещения и промышленной кооперации в ОЭЗ, а именно договор о совместном производстве продукции. Именно благодаря этому статус резидента можно будет получить еще быстрее – за пять дней вместо пятнадцати. Договор также подразумевает освобождение от НДС поставщиков, реализующих продукцию в ОЭЗ с применением свободной таможенной зоны.

Ответственность инвесторов при этом повысится: резидент сможет выкупить землю только по факту выполнения условий соглашения об осуществлении деятельности. В договор аренды введут порядок распоряжения недостроенными объектами в случае утраты резидентом своего статуса.

Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, правительство Москвы активно участвовало в проработке изменений в закон об ОЭЗ. По его мнению, что поправки конкретизируют условия соглашения о деятельности резидентов ОЭЗ и дают возможность расторгнуть договор в одностороннем порядке, если компания поведет себя недобросовестно.