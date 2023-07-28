ЦБ назвал максимальный доход по банковскому депозиту без дополнительных условий

По итогам второй декады июля средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 7,83%. Она не менялась уже больше месяца, поднявшись в начале июня с 7,75%, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ. При определении показателя регулятор рассматривает только вклады, доступные любому клиенту без ограничений и предварительных условий.

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«Результаты мониторинга в июле 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада июля — 7,83%; II декада июля — 7,83%», — сообщили в ЦБ.

Для справки регулятор привел также средние максимальные процентные ставки по вкладам по срокам привлечения средств: для депозитов до 90 дней она составила 5,6%; от 91 до 180 дней — 6,73%; от 181 дня до 1 года — 6,62%; на срок свыше 1 года — 8,46%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

