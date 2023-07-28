ЦБ разработал для банков требования безопасности для операций с цифровыми рублями

Центробанк разработал требования для банков по защите информации при операциях с цифровыми рублями. Они позволят обеспечить конфиденциальность сведений о средствах на цифровых кошельках и транзакциях, а также защитят информацию, необходимую для авторизации и идентификации пользователей, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Проект положения Банка России устанавливает ряд специальных требований, которые будут применяться к банкам, помимо тех, которые уже действуют в отношении традиционных переводов. Так, документом определены требования к минимальному классу средств криптографической защиты информации при обмене электронными сообщениями. Согласно проекту положения, банкам надлежит использовать электронную подпись, подтверждающие документы на которую выданы удостоверяющим центром Банка России. Кроме того, в документе описаны требования в том числе к мобильному банку и интернет-банку клиента, с помощью которых будут совершаться операции с цифровыми рублями», — уточнили в ЦБ.

Замечания и предложения к проекту положения «О требованиях к обеспечению защиты информации для участников платформы цифрового рубля» Банк России будет принимать до 11 августа.

