Турецкая ИКЕА — компания Kelebek — решила занять освободившуюся в России нишу после ухода шведского гиганта

На днях в «Мега Теплый Стан» был открыт первый мебельный магазин Kelebek площадью 1300 кв.м. В ассортименте магазина, помимо мебели, товары для сада, текстиль, аксессуары. В течение 5 лет планируется открыть до 100 новых точек в городах с населением от 500 тыс. человек. По этому поводу на сайте компании размещен пламенный призыв к российским предпринимателям стать партнером компании.

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Kelebek — весьма интересная компания. Она была образована в Стамбуле в 1935 году по приказу президента Ататюрка. На протяжении почти 50 лет производила фанеру для крыльев самолетов. И только в 80-х годах переориентировалась на выпуск модульной мебели. Сегодня Kelebek — крупнейшая мебельная компания в Турции с рыночной долей в 20%, ее продукция поставляется более, чем в 20 стран мира.

Представленный в России ассортимент - набор функциональной, комфортной мебели в основном в современном европейском стиле, внешне более нарядный и менее аскетичный, чем продукция ИКЕА. Главный вопрос сегодня — это цена, по которой компания будет реализовывать свою продукцию. Не случайно, ценников в российском магазине пока нет — они будут объявлены позже. Видимо, задача крайне сложная.

Открывать производство в России Kelebek не планирует, и, безусловно, турецкий бренд составит конкуренцию нашим производителям. По словам президента Ассоциации мебельщиков Александра Шестакова, турки давно присматриваются к нашему рынку, и приход компании Kelebek был предсказуем: «Наше государство создало все условия для того, чтобы они чувствовали себя здесь комфортно. Отечественные производители при поставках мебели на турецкий рынок должны платить пошлину от 30 до 60%. Наша же пошлина для турецких компаний составляет 9-12%. Мы не против конкуренции, тем более, что наша, отечественная мебель значительно лучше той же турецкой. Мы хотим работать на тех же условиях, какими обладают зарубежные производители».