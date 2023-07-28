Украинские войска потеряли два взвода личного состава на Купянском направлении и в ЛНР

ВСУ потеряли до взвода личного состава механизированной бригады в районе Благодатного в Донецкой Народной Республике в результате удара реактивных систем залпового огня российской группировки «Запад».

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. «В ходе боевых действий на Купянском направлении ракетными войсками группировки войск "Запад" нанесен удар реактивной системой залпового огня "Торнадо-С" по району сосредоточения подразделений 41-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Благодатное. Потери противника от удара оставили до взвода живой силы и четыре автомобиля», — цитирует Зыбинского Минобороны РФ.

Также Зыбинский рассказал, что украинская сторона потеряла до взвода личного состава, танк Т-64 и две гаубицы при ударе группировки «Запад» из танков и противотанковых ракетных комплексов в районе Куземовки и Стельмаховки в ЛНР.

По его словам, экипажи вертолетов Ка-50 и Ми-35 группировки нанесли девять авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны ВСУ; российская артиллерия уничтожила два пункта боепитания противника в районе Ивановки и Кисловки.