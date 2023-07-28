В Кремле заявили о готовности России к мирным переговорам по Украине

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине.

По словам представителя Кремля, российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах, передаёт агентство «Интерфакс».

«Украинцы сохраняют свою непримиримую позицию, – подчеркнул он. – Тем более сейчас, когда они (находятся) в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога».

Кроме того, Песков отметил, что за последний месяц никаких изменений на треке украинского урегулирования не произошло. При этом он заявил, что Москва «по-прежнему остаётся открытой для переговоров, для того чтобы достичь своих целей».

«Но несмотря на достаточно сложное положение, в котором сейчас находится украинская сторона, они все равно ничего не поменяли. Они отвергают возможность каких-либо переговоров», – резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Как писал «Эксперт», ранее заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, с кем Россия готова вести переговоры по Украине. По его словам, таким государством точно не может быть сама Украина, так как она находится в стадии полураспада под внешним управлением. Он при этом подчеркнул, что диалог может только между Москвой и Вашингтоном, так как «говорить возможно только с хозяевами».

«Вернее – только с Вашингтоном. Других собеседников просто нет. И только об условиях послевоенного мироустройства. Хотя пока об этом говорить рано. Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны», – убеждён политик.

