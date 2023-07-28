В Таганроге прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

Мощный взрыв прогремел в Таганроге Ростовской области.

По данным РИА Новости, ЧП случилось на Банковской площади рядом с художественным музеем. Согласно первоначальной информации, пострадали минимум четыре человека, повреждены машины и многоквартирный дом. На место случившегося прибыли пожарные расчёты и бригады «Скорой помощи».

В свою очередь источник ТАСС сообщает о шести раненых, а Telegram-каналы пишут, что взрыв был в районе улицы Адмирала Крюйса около аквапарка «Лазурный». Там озвучивается цифра в 12 пострадавших. Кроме того, есть информация, что один человек числится пропавшим без вести.

Согласно данным Telegram-канала SHOT на месте взрыва найдены осколки от неизвестного снаряда. Между тем РИА Новости со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева сообщает, что в центре Таганрога у кафе «Чехов сад» взорвалась предположительно ракета.

