В ЦБ назвали пять привычек, которые позволят достичь финансового благополучия

Россияне стали чаще покупать литературу про личные финансы, но, чтобы стать финансово грамотным, нужно применять знания на практике, уверены специалисты Центробанка. В просветительском Telegram-канале ЦБ «Финансовая культура» они порекомендовали усвоить для начала пять базовых привычек.

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«1. Вести учет доходов и расходов. Прежде чем что-то менять, нужно разобраться со стартовой позицией. Понять, какие у вас источники доходов, на что уходят деньги, какие расходы обязательные, а какие можно избежать. Для этого заведите привычку фиксировать все траты и поступления в специальном сервисе или просто файле на компьютере. Как только поймете основные статьи расходов, записывать траты уже не нужно», — говорится в первом совете.

Второй привычкой, по мнению специалистов, должно стать следование финансовому плану. Нужно определить, на что нужно потратить деньги в первую очередь, а что может подождать. Далее подсчитать, какую сумму необходимо откладывать на каждую цель, чтобы реализовать ее к намеченному сроку. И самое главное — следовать своему плану.

Третьей привычкой должно стать умение говорить «нет» бездумным тратам, чтобы избежать дыр в семейном или личном бюджете. Перед походом в магазин нужно составлять список, акционные товары покупать, только если они действительно необходимы, а еще можно не приобретать желаемое сразу, а сделать паузу на несколько дней, чтобы проверить свое желание на прочность.

«4. Иметь подушку безопасности. Даже если вы оптимист, стоит помнить, что никто не застрахован от неприятных неожиданностей. Если откладывать каждый месяц небольшую часть зарплаты, например 10%, можно накопить определенную сумму денег — подушку безопасности. Она защитит вас от форс-мажора и позволит пережить тяжелый период с меньшими потерями», — советуют специалисты.

Пятая привычка, которая точно пригодится при взаимодействии с финансовыми организациями, — внимательное изучение договоров. Внимательное прочтение документа перед его подписанием — обязательное условие сохранности финансов, подчеркнули в ЦБ. Чтобы уберечь себя от неприятных сюрпризов в будущем, нужно убедиться, что все пункты в договоре понятны, условия — прозрачны, а формулировки — точны.

