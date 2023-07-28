Вице-мэр Ефимов: в январе-июне 2023 предприниматели выкупили у Москвы более 31 тыс. кв. метров коммерческой недвижимости

Представители малого и среднего бизнеса приобрели более 31 тыс. кв. метров коммерческой недвижимости по преимущественному праву за первое полугодие 2023 года. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Преимущественным правом на покупку недвижимости обладают субъекты малого и среднего бизнеса, которые арендуют помещение в течение минимум двух лет и не имеют задолженности по оплате. Также посещение должно быть включено в соответствующий перечень.

Так, в январе-июне предприниматели выкупили без торгов 164 объекта недвижимости общей площадью 31,08 тыс. кв. метров. Больше всего помещений – 46 – купили в центре столицы. На севере предприниматели приобрели 22 помещения. На юго-западе - 20 помещений. Также по 14 помещений располагаются на западе и северо-западе столицы. По 13 объектов выкупили на востоке и северо-востоке города.

Узнать какие здания входят в перечень, предназначенный передачи субъектам МСП, можно на портале mos.ru. На данный момент в него включено более 1,7 тысячи помещений и отдельно стоящих зданий, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Приобрести помещения можно онлайн, обратившись в департамент городского имущества за госуслугой «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы». Договор купли-продажи оформляют в электронном виде.

Представители МСП с 2011 года выкупили у города по преимущественному праву более 8 тыс. объектов недвижимости общей площадью 1,63 млн кв. метров, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

Благодаря мерам поддержки условия развития бизнеса в Москве становятся более комфортными. Число малых и средних предприятий в столице по итогам прошлого года превышает 830 тысяч, рост по сравнению с 2021 годом составляет семь процентов.