Европейские акции взлетели от опасений инфляции к опасениям рецессии

Вчера Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил процентные ставки уже в девятый раз подряд. После подъема на 25 базисных пунктов его депозитная ставка теперь достигла 3,75%. Это ее максимум с 2000 года – тогда банкноты и монеты евро даже еще не вышли в обращение.

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Как и ФРС, ЕЦБ, хотя и начал цикл ужесточения политики с некоторым запозданием, теперь в борьбе с инфляцией интенсивно задирает стоимость заимствований. С июля прошлого года он поднял ее в совокупности уже на 425 б.п.

Но хотя ужесточение денежно-кредитной политики принято считать плохой новостью для акций – и днем ранее они в Европе рухнули даже на одном ожидании подъема ставки ФРС США – вчера рынок вскипел. К закрытию торгов в Лондоне общеевропейский индекс STOXX 600 прибавил 1,35%, выйдя на максимум с февраля 2022 года.

Но главные рекорды были на континенте – очевидно, «быки» ставят на то, что рецессия сделает этот подъем ставок последним.

Германский DAX вырос на 1,7%, закрыв день на историческом максимуме. Итальянский индекс FTSE MIB, взлетел на 2,13%, выйдя на самый высокий уровень с 2008 года. Испанский IBEX 35, прибавив 0,98%, достиг максимума с 2020 года.

Все дело в том, что ЕЦБ упомянул: в сентябре возможна пауза в подъеме ставок, а рынок интерпретировал это, как намерение вовсе остановить ужесточение денежно-кредитной политики. Такие надежды многие питают уже давно. Инфляционное давление показывает признаки ослабления, а опасения по поводу рецессии в еврозоне все усиливаются – на это трудно совсем не реагировать. И вчера президент ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что в сентябре все варианты будут на столе. Ближе же к концу пресс-конференции ее ответы на вопросы показались рынку настолько «голубиными», что евро рухнул с $1,1149 до $1,0967.

«Есть возможность подъема ставки, – сказала она. – Есть возможность паузы.» На фоне прочих заявлений многим аналитикам этого показалось вполне достаточно.

«Наш главный вывод из сегодняшней пресс-конференции заключался в укреплении уже существовавшего у нас мнения о том, что это пик ставок», – заявил, например, Reuters Райан Джаджасапутра из Investec.

К тому же два источника Reuters, непосредственно знакомые с дискуссией в Совете управляющих, тоже рассказали об изменении настроений. Число чиновников, обеспокоенных ослаблением экономики, выросло в сравнении с прежней ситуацией, когда преобладали опасения по поводу инфляции. Они выступают за паузу в сентябре, считая, что еврозона приближается к рецессии.

При этом в заявлении ЕЦБ говорилось, что ставки будут установлены на «достаточно ограничительном уровне так долго, как это необходимо». Однако в нем не упоминалось, что они должны быть доведены до уровня, который достаточно быстро снизил бы инфляцию до ее целевого значения в 2%. И Лагард пояснила на пресс-конференции, что это изменение не было случайным.

«Неустойчивый экономический рост в Германии повлияет на будущие решения ЕЦБ по процентным ставкам, и я не думаю, что в этом году будет дальнейшее их повышение», – говорил вчера Bloomberg глава отдела трейдинга MPPM Гильермо Эрнандес Сампере.

Ситуация в стране, ранее считавшейся безусловным главным экономическим локомотивом Европы, действительно сейчас выглядит очень неказисто. И неудивительно, что «быки» теперь ставят на то, что ЕЦБ смирится со все еще высокой инфляцией, остановив ужесточение денежно-кредитной политики, а то и пойдя на ее смягчение.

Отчасти поэтому особенно бурно на вчерашние события реагировали именно акции стран, столкнувшихся с наиболее серьезными экономическими сложностями. Но в этот сценарий верят все еще далеко не все.

«Большой вопрос сейчас заключается в том, что ЕЦБ будет делать в сентябре, – говорил вчера Bloomberg руководитель отдела стратегии глобального рынка Natixis Global Asset Management Мабрук Четуан. – Я чувствую, что из-за того, что базовая инфляция в регионе более устойчива, в сентябре произойдет подъем ставки, и нельзя исключать еще один в октябре. ЕЦБ слишком рано менять свою позицию.»

