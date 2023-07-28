Экспорт российской сельхозпродукции будет оплачиваться в рублях

В правительстве РФ готовят нормативную базу для перехода на рубли расчетов за поставки сельхозпродукции, сообщила в своем Telegram-канале вице-премьер Виктория Абрамченко. Она назвала это инструментом защиты российских экспортеров и дружественных РФ стран от «бездумного санкционного давления».

Статья по теме: «Сегодня каждая восьмая партия российского продовольствия экспортируется на Африканский континент»

«По поручению главы государства готовим нормативку о расчетах в рублях при экспорте сельхозпродукции. Соответствующий проект указа президента "О специальном порядке открытия расчетных счетов в уполномоченных банках иностранными покупателями российской сельскохозяйственной продукции" уже обсуждается в правительстве и будет направлен на рассмотрение главы государства в ближайшее время. Документ уже рассмотрен и поддержан государственно-правовым управлением», — уточнила Абрамченко.

Она также отметила, что документ предполагает возможность на основании заявлений иностранных покупателей открывать специальные рублевые счета типа «З» и специальные валютные счета типа «З» для допуска покупателей российской сельхозпродукции. Перечень продукции определит правительство.

«Фактически это инструмент защиты российских экспортеров и наших дружественных стран от бездумного санкционного давления, которое навязывается западными странами. Наши партнеры привыкли бесперебойно получать качественное российское продовольствие, и мы продолжим такие поставки», — добавила Абрамченко.

По ее словам, интерес к расчетам в национальных валютах в данный момент наблюдается у государств Персидского залива и Африки. Со странами по ЕАЭС и Китаем такие расчеты уже были произведены. Именно для масштабирования успешных пилотных практик необходимы нормативные изменения, которые будут реализованы благодаря указу, подчеркнула вице-премьер.

