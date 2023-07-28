За взятки в размере до 10 тыс. рублей предложили давать четыре года

Группа депутатов внесла в Государственную думу законопроект, предполагающий введение наказания до четырех лет лишения свободы за взятки в размере менее 10 тыс. руб.

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«Усиливается уголовная ответственность: за получение взятки или коммерческий подкуп в размере, не превышающем 10 тыс. рублей, будет грозить от трех до четырех лет лишения свободы», — написал в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По словам парламентария, совершившим подобные преступления будет грозить в том числе конфискация имущества. «По действующему законодательству она не предусмотрена, однако ее введение позволит компенсировать ущерб потерпевшим», — пояснил он.