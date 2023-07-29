«Гаагские потаскухи»: Медведев разъяснил, почему судьи «убогого МУС» России — не указ

Россия презирает Международный уголовный суд (МУС) и никогда не станет его участником, а значит, его решения для Москвы ничтожны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он пояснил, какие принципы международного права и базовые правила международных отношений нарушают судьи в Гааге, обозвав их «потаскухами», исполняющими «перверсии» «больного сутенера Байдена».

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«Судьи убогого МУС продолжают оправдывать свое неисполнимое и поэтому опасное для мира на планете решение о выдаче ордера на арест президента России. В очередной раз враги нашей страны наплевали на принципы международного права и базовые правила международных отношений. В частности, на нераспространение действия международного договора на те государства, которые в нем не участвуют. Это краеугольный камень права международных договоров, да и договорного права в целом», — заявил Медведев.

Он напомнил, что в соответствии с Венской конвенцией 1969 года, если в договоре предусмотрены обязанности для третьих государств, то необходимо иметь явно выраженное согласие этих стран выполнять такие обязанности. Россия, по его словам, не имеет никакого отношения к Римскому статуту МУС и не обязана с ним сотрудничать. От имени всей страны Медведев выразил свое презрения этой организации и пожелал «скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия». «Гаагским судобюрократам» он указал на «беспрецедентное злоупотребление выданным им в рамках Римского статута мандатом», отметив, что они задумали «переписать основные принципы международного права в угоду суицидальным намерениям дряхлеющего гегемона».

«В соответствии с Римским статутом универсальная юрисдикция МУС предусмотрена только в случае передачи Совбезом ООН на рассмотрение прокурора этого суда соответствующего производства, а ничего подобного в настоящее время нет и, понятно, не будет. Обладание же этой компетенцией в полном объеме возможно лишь после признания правосубъектности этого суда erga omnes всеми государствами мира, а вот с этим у МУС большие проблемы. Далеко не все государства готовы отдать шлюхам из этого учреждения юрисдикцию над собственной страной. Тем более что эти судебные проститутки выполняют перверсии сутенера с застарелыми болезнями, который сам участвовать в бордельных разборках не хочет», — написал зампред Совбеза РФ.

«Гаагским потаскухам» Медведев также указал, что в число государств, которые не участвуют в МУС и не признают его юрисдикцию, входят трое из пяти постоянных членов Совбеза ООН – Россия, КНР и США.

«Ордеры, прокуроры, процессы против России – все это забавы наших врагов, которыми они развлекают себя от бессилия. И все же надо помнить – это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать casus belli (повод к войне — лат.)», — припугнул Медведев.

