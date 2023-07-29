«Мы очень рассчитываем»: депутаты назвали выгоду РФ от прощения африканских долгов

Рост доходов от экспортных контрактов с африканскими странами должен многократно перекрыть потерянные средства из-за прощения их долгов, считает первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. Еще один депутат Амир Хамитов в беседе с URA.RU отметил, что сотрудничество с Африкой раздвигает границы для туризма и науки.

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«По большей части списаны долги прошлых лет, возврат которых был почти невозможен по разным причинам. Так что непосредственно на федеральный бюджет в моменте их прощение если и окажет, то минимальное влияние. Куда более серьезное воздействие оказывают колебания цен на нефть и курса рубля. Здесь куда важнее, что Россия получит взамен на прощение этих долгов. Иначе у нас возникает вопрос: зачем их прощать. Мы очень рассчитываем, что правительство сможет многократно перекрыть размер прощенных долгов поступлениями в бюджет от экспортных контрактов», — заявил Щапов.

Амир Хамитов предложил рассматривать прощение долгов в качестве инвестиций «в наше будущее». Он отметил, что в России учится большое количество африканских студентов, от чего в конечном итоге выигрывают обе стороны: студенты становятся высококвалифицированными специалистами, а Россия «в очередной раз подтверждает свой статус научной державы».

«Перспективы развития туризма с Африкой — самые широкие. И российским, и африканским туристам будет интересно данное направление: знакомство с местной культурой, историей, природой. То, что сегодня еще кажется кому-то экзотикой, в ближайшем будущем станет привычным», — добавил Хамитов.

Ранее на форуме «Россия — Африка» президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия за все время сотрудничества с африканскими странами списала задолженности на сумму в $23 млрд.

