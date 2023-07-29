Нефть: добыча падает, запасы сокращаются, цены растут

Вчера вечером сентябрьский фьючерс на нефть Brent прибавил более 2,4% и, впервые с апреля превысив планку $85, коснулся $85,09 за баррель. Пятницу он завершил чуть ниже, но все равно в серьезном плюсе, а по итогам пяти последних торговых дней котировки североморской смеси прибавили около 5%.

Статья по теме: Сентябрьские цены на российскую нефть повергли трейдеров в шок

Это уже пятая подряд неделя роста как для Brent, так и для техасской WTI. Котировки последней в четверг впервые более чем за 3 месяца превысили психологически значимый уровень $80 за баррель – вчера они достигали $80,7.

Тем самым оба основных маркерных сорта нефти полностью компенсировали все потери в цене с начала этого года. По сравнению с закрытием декабря Brent сейчас прибавляет 1,9%, а WTI – 1,8%.

Такой продолжительной пятинедельной серии роста нефть не демонстрировала с июня прошлого года, когда рынок для нее еще был бычьим. Но в том же месяце стартовал мощный нисходящий тренд – Brent в его процессе упала к концу марта нынешнего года со $125 до $70. Теперь есть основания говорить о том, что этот тренд завершен.

Мартовский минимум так и не был обновлен из-за обнародованного в начале апреля неожиданного для рынка решения участников ОПЕК+ о сокращении добычи. Тогда Brent показала не менее серьезное, чем за последний месяц, движение вверх, но не смогла преодолеть последние сопротивления, пробой которых открывал бы ей дорогу к отметкам выше $90 за баррель.

На фоне сомнений в исполнении договоренностей ОПЕК, опасений банковского кризиса и рецессии в США, замедления в Китае и чисто технических причин Brent рухнула. В мае–июне она колебалась в диапазоне примерно $72–78. Но три недели назад нефть вырвалась из него вверх – и сейчас уже вновь подбирается к тем уровням, с которых начался обвал (около $87,5).

Между тем, ситуация за это время заметно изменилась. Трейдеры получили достаточно доказательств того, что решения России и Саудовской Аравии всерьез отражаются на физическом рынке. К тому же в США начался автомобильный сезон, опасения банковского кризиса и рецессии поутихли, а Китай продемонстрировал явные намерения стимулировать свою экономику.

Мировые запасы нефти при этом сокращаются. А на этой неделе рынки к тому же обратили внимание и на заявления России, в очередной раз подтвердившей, что она выполнит обязательства в рамках договоренностей с Саудовской Аравией и ОПЕК+. Это побудило ряд банков (в частности, Standard Chartered и UBS Group), прогнозировать ухудшение глобального баланса нефти на ближайшие месяцы.

Аналитики Commerzbank считают, что в июле добыча нефти ОПЕК могла упасть до самого низкого уровня с осени 2021 года. Одновременно с этим количество нефтяных вышек в США, как сообщила вчера Baker Hughes, сократилось на этой неделе до 529 – это минимум с марта 2022 года.

Запасы в ключевом хранилище США в Кушинге сократились на 7,5 млн баррелей за последние четыре недели и достигли самого низкого уровня с мая. Это поддержало расширение бэквордации двух ближайших контрактов на WTI до максимума с ноября. Подобное превышение цены ближнего фьючерса над дальним считается признаком бычьей фазы рынка.

Россия между тем сократила экспорт нефти в июле и намерена сделать это снова в августе. Согласно Bloomberg, данные отслеживания судов показывают, что за неделю до 23 июля российские морские перевозки из портов Балтийского и Черного морей упали до самого низкого уровня за семь месяцев.

А мировые потребности в нефти продолжают расти. В пятницу глава Exxon Mobil Даррен Вудс заявил, что ожидает рекордного спроса на нефть в этом и следующем году.

«Надо быть очень смелым человеком, чтобы сделать ставку против повторного тестирования максимума 2023 года, установленного на $89,09 за баррель нефти Brent в январе», — заявил вчера Reuters аналитик PVM Тамас Варга.

