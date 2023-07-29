Немецкий автоконцерн понес многомиллионные убытки от закрытия бизнеса в РФ

Автоконцерн Volkswagen в мае продал свой завод в Калуге за €125 млн. В сделку вошли производственные мощности, организационные структуры по импорту и послепродажному обслуживанию таких марок, как Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini и Ducati, а также складские помещения и компании по лизингу, страхованию и кредитованию. Согласно отчету, в этом году компания понесет убыток в €400 млн, пишет Berliner Zeitung.

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«Деконсолидация компаний приведет к убыткам в размере 400 млн евро в 2023-ем финансовом году. Группа объясняет убыток прежде всего реализацией эффектов пересчета валюты в размере 300 млн евро. Группа утверждает, что не фиксировала каких-либо дополнительных значительных расходов в связи с российско-украинским конфликтом в первом полугодии», — говорится в публикации.

Berliner Zeitung считает, что реальный финансовый ущерб компании может быть гораздо больше, так как стоимость проданного имущества значительно выше €125 млн. Издание вспоминает мартовский судебный процесс, когда имущество Volkswagen было арестовано по решению российского суда и представитель компании оценил его в €525 млн.

