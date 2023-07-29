Оценен размер ущерба от диверсии на НПЗ в Самаре

Взрыв на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре разрушил несущую стену трансформаторной подстанции и ее кровлю, а также причинил другие повреждения на общую сумму более 30 млн рублей. Об этом сообщил представитель УФСБ по Самарской области в суде, передает ТАСС.

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«28 июля примерно в 12:10 в помещении трансформаторной подстанции установки гидроочистки неустановленными лицами в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ осуществлен взрыв неустановленным самодельным взрывным устройством, в результате которого частично разрушена несущая стена подстанции и ее кровля, а также причинены незначительные материальные повреждения более чем на 30 млн рублей», — заявил представитель ведомства.

Самарский районный суд заключил под стражу на два месяца Сергея Окрушко, подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ, сообщил РБК его адвокат Вячеслав Павелкин. Он свою вину признал и выразил готовность сотрудничать со следствием. Накануне депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия), виновному грозит 20 лет лишения свободы.

По данным Telegram-канала «112», диверсию устроил 42-летний электрик, работавший на НПЗ. Telegram-канал Baza уточнял, что самодельное взрывное устройство привел в действие уроженец Украины.

