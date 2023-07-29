Пройдут недели, месяцы: Сальдо рассказал о борьбе с последствиями подрыва Каховской ГЭС

Откачка воды и расчистка территорий — это первоначальный этап устранения последствий после разрушения Каховской ГЭС, заявил ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его мнению, этот этап займет еще несколько недель, а то и месяцев.

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«Мы не ожидаем ликвидации последствий теракта киевского режима на Каховской ГЭС, а без устали работаем над их устранением. О первоначальном этапе завершения можно будет говорить, лишь когда полностью уберем воду и очистим территории. Это займет еще недели, может быть — месяцы», — сообщил Сальдо.

Он уточнил, что вода сейчас остается только в низинных местах, откуда нет естественного стока, спасатели и коммунальщики активно ее откачивают. Работа, по его словам, не прекращается ни днем, ни ночью.

Сальдо подчеркнул, что последствия теракта будут считаться ликвидированными, когда будут заново отстроены разрушенная плотина, а также здания, сооружения и инфраструктура, полностью испорченные водой.

