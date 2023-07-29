«Старательский фарт»: в Магадане определили чемпиона по промывке золота

В традиционном магаданском фестивале «Старательский фарт» в этом году приняли участие 70 человек из разных регионов РФ. Победителем, намывшим из золотоносного песка 6,49 грамма золота, стал Виктор Шадрин из магаданского поселка Стекольный. Он получил 1 млн рублей, сообщает MagadanMedia.

Статья по теме: Золото без лихорадки

Участники единственных в России соревнований по промывке золота сами набирают в ведра обогащенный золотоносный песок, а затем вымывают из него золото. За 15 минут участникам нужно намыть как можно больше драгоценного металла традиционным способом, используя только промывочные лотки и инструменты.

«Было подано в общей сложности более 280 заявок, мы приняли 140. Из 140 утвердили 70 участников. По каждой кандидатуре проводилось голосование. И отобраны те люди, у кого птица счастья оказалась в их руках», — рассказал РИА Новости организатор и генеральный спонсор чемпионата Александр Басанский.

Второе место в чемпионате заняла Татьяна Симсоненко из города Зима (Иркутская область), она намыла 3,87 грамма и выиграла 700 тыс. рублей. На третье место вышел Павел Колосов из города Советская гавань (Хабаровский край) с результатом 3,7 грамма и призом в 300 тыс. рублей. Организаторы фестиваля разыграли также автомобиль Haval и два квадроцикла среди зрителей.