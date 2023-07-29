Существенный рывок: Карачаево-Черкесия вышла в лидеры по производству минеральной воды

Карачаево-Черкесия заняла первое место среди российских регионов по производству минеральной воды. По данным Росстата, в первом полугодии в республике произвели более 320 млн литров минеральной воды, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

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«В настоящее время в республике порядка 20 производителей упакованной воды, в числе которых крупные — ООО "Аквалайн", ЗАО "Карачаевский пивзавод", ООО "Архыз Оригинал" и другие. Предприятия являются призерами международных и всероссийских конкурсов и выставок, а производимая продукция на территории региона признана натуральной и безопасной, отвечающей самым высоким экологическим требованиям», — заявил Темрезов.

Глава региона отметил, что Карачаево-Черкесия уже не первый год входит в пятерку лидеров по объемам производства минеральной воды. В прошлом году, по его данным, республика заняла второе место.

«Это существенный рывок в развитии промышленности региона. Сейчас мы уделяем этому направлению приоритетное внимание, особенно учитывая, что текущий год в республике объявлен Годом промышленности», — подчеркнул Темрезов.