За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103-х районах проведения спецоперации. В районе города Запорожье уничтожен склад топлива украинской группировки войск «Запорожье», вблизи Орехова ликвидирован пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ, кроме того, высокоточным оружием был поражен пункт управления ВСУ в Днепропетровске, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Вечером 28 июля Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровск. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута. В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях», — сообщил Конашенков.

На Донецком направлении, по его словам, были успешно отражены пять атак ВСУ, уничтожено свыше 120-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б». На Краснолиманском направлении разведка своевременно вскрыла выдвижение штурмовых отрядов 42-й и 43-й механизированных бригад ВСУ, по ним было нанесено упреждающее огневое поражение и отражены две атаки противника в районе Райгородка и Серебрянского лесничества. За сутки на этом направлении было ликвидировано около 170-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении отражены две атаки противника, на Запорожском — ликвидирован склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ. Противник на этих двух направлениях потерял до 135-ти военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-20. На Купянском направлении потери противника составили до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-20 и склад боеприпасов. На Херсонском направлении в течение суток было уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Российские средства ПВО за сутки перехватили две модернизированные для ударов по наземным целям зенитные ракеты комплекса ПВО С-200, семь крылатых ракет «Storm Shadow», два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и шесть беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5314 беспилотных летательных аппаратов, 427 зенитных ракетных комплексов, 11021 танк и другие боевые бронированные машины, 1140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5652 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11951 единица специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

