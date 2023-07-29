В Москве производство полезных сладостей Eco-botanica выросло на 200%

Московская фабрика «Рот Фронт» увеличила выпуск полезных сладостей линейки Eco-botanica на 200% в январе-мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По словам руководителя департамента, покупатели, следуя тренду на осознанное питание, все чаще выбирают кондитерские изделия из натуральных ингредиентов с пониженным содержанием сахара и меньшей калорийностью. В ассортимент полезных сладостей фабрики «Рот Фронт» входят шоколад, конфеты, печенье, крекеры, галеты, вафли и другие товары. Наибольшую популярность приобрел зефир с полезными для иммунитета добавками, который производят с 2021 года. Продукт не имеет аналогов на российском рынке среди крупных производителей. Также лидирующие позиции занимает неглазированный мармелад, содержащий микс из 10 витаминов для здоровья.

Как рассказал управляющий директор холдинга «Объединенные кондитеры» Алексей Орлов, бренд начал тестировать новые торговые ниши: кофе, семечки и орехи. Помимо этого, в ассортименте появились злаковые батончики и другие новинки.

В холдинг «Объединенные кондитеры» входят фабрики «Красный Октябрь», «РОТ ФРОНТ», «Бабаевский». Компании обладают статусом промышленного комплекса, который подразумевает ряд преференций и налоговые льготы. В частности, региональный налог на прибыль снижен с 17% до 13,5%, земельный налог – на 80%, налог на имущество – на 50%. Сэкономленные средства предприятия могут направить на обновление оборудования, запуск новых цехов и производственных линий.

Промышленность Москвы формируют почти четыре тысячи промпрощадок, где работают более 720 тысяч человек. Заводы производят одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.