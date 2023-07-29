В России введен запрет на вывоз риса и рисовой крупы с рядом исключений

Постановление о запрете до конца 2023 года вывоза из России риса и рисовой крупы подписал премьер-министр Михаил Мишустин. При этом ограничение не будет распространяться на гуманитарные поставки, а также на экспорт в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

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«Для вывоза риса и рисовой крупы предусмотрен ряд исключений. Запрет не будет распространяться на поставки этой продукции в государства – члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок», — уточнили в кабмине.

Там также добавили, что это решение одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

