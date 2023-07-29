В США назвали российское оружие, сорвавшее контрнаступление ВСУ

Российский ударный вертолет Ка-52М, несущий ракету «Изделие 305» (LMUR), представляет серьезную угрозу для ВСУ. Этот снаряд способен поражать цели на расстоянии 15 км, что позволяет экипажам запускать его за пределами досягаемости ПВО Украины, пишет американский Forbes.

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«Одной из самых результативных российских систем вооружения на Украине является ударный вертолет Ка-52 HOKUM. Это новый вариант КА-52М, разработанный на основе боевого опыта в Сирии. КА-52М имеет модернизированную оптико-электронную систему наведения бортового оружия, усовершенствованную систему связи и систему управления боезапасом, которые позволяют ему нести тонны новых видов оружия, включая особо смертоносную ракету», — говорится в разведывательном отчете Intelligence Update от Минобороны Великобритании.

Ракета LMUR имеет дальность поражения около 15 км и это «серьезное совершенствование боевых возможностей россиян». Российские вертолеты, такие как Ка-52, оснащены противотанковыми управляемыми ракетами «Вихрь» и «Атака» с дальностью действия до 10 км и 6 км соответственно. Однако для их запуска требуется прямая видимость до цели, а ограниченная дальность действия приводит к тому, что вертолет находится в опасной близости от средств ПВО противника. Вот почему большинство ударных вертолетов с обеих сторон использовали ограниченную тактику ракетных атак, при которых вертолет сначала летит низко, а затем резко поднимается вверх, чтобы произвести залпы и быстро повернуть назад. Такие атаки часто получаются неточными, но такая тактика позволяет не подвергать вертолет опасности зенитного обстрела со стороны противника, уточняет издание.

Ракета LMUR или «Изделие 305» расшифровывается как «легкая многоцелевая управляемая ракета», хотя весит она более 90 кг, почти вдвое больше, чем «Вихрь», и в шесть раз больше, чем «Aтака». Помимо лазерного наведения, LMUR использует комбинацию тепловизора и спутниковой навигации. Для атак на дальних дистанциях оператор может запустить ракету по указанным координатам, а затем использовать тепловизор ракеты, чтобы найти и зафиксировать цель. По данным военно-аналитического центра Oryx, до контрнаступления ВСУ были зафиксированы удары этими ракетами по 43 зданиям, шести мостам, двум грузовикам и пяти бронемашинам. Теперь этими ракетами вооружили высокоэффективные ударные вертолеты Ка-52 для использования против танков и бронетехники.

«Украинцам нужно больше средств ПВО с большим радиусом действия, таких как ЗРК Patriot, или других средств, чтобы противостоять серьезной угрозе, которую представляют российские вертолеты с ракетами LMUR. Без этого контрнаступление ВСУ, скорее всего, будет медленным и кровавым», — резюмирует автор статьи.

