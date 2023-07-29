Вице-мэр Ефимов: за полгода на портале поставщиков заключили более 86 тысяч договоров с МСП

В Москве с января по июнь 2023 года на Портале поставщиков заключили более 86 тысяч контрактов на общую сумму более 15 млрд рублей с представителями малого и среднего бизнеса. Таким образом, на этот сегмент пришлось около 80% закупленных товаров, работ и услуг. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Активнее всего в закупках себя проявили микропредприятия: с ними было заключено более 74 тысяч контрактов на сумму 12,3 млрд рублей. С малыми предприятиями заключили более 10,6 тыс. контрактов на сумму 2,4 млрд рублей. Сумма закупок у среднего бизнеса составила около 400 млн рублей – такие компании подписали 1,6 тысячи контрактов с городом. Основная категория товаров, которую поставляют предприниматели из сектора МСП, это строительные, хозяйственные и канцелярские товары, медицинская продукция, бытовая техника и средства связи, а также услуги по техническому обслуживанию оборудования, содержанию и текущему ремонту зданий и сооружений.

Как рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, московские малые и средние предприятия за полгода поставили услуг и продукцию на сумму почти 10 млрд рублей. Поставщики из Подмосковья на 2,8 млрд рублей. Предприниматели из Санкт-Петербурга на 228 млн рублей, а компании из Тамбовской, Владимирской и Калужской областей на 215 млн рублей.

Москва – город, развивающий предпринимательство. Портал поставщиков начал работать в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. С тех пор к нему присоединились заказчики из 40 регионов России и свыше 310 тысяч поставщиков со всей страны. В каталоге продукции более 2 млн уникальных наименований.

На портале в качестве поставщиков работают коммерческие организации, самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели и даже физические лица, пояснил заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев. Работу сайта улучшают сервис автоматических ставок, который позволяет предпринимателям участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно, а также логистический сервис – для удобного расчета и доставки товара заказчику.

На портале поставщиков в 2022 году столица заключила на ресурсе 129,8 тысячи контрактов на 24,1 млрд рублей, 79% из них – на закупку товаров российского производства. Остальные контракты заключили на поставку товаров из Белоруссии, Китая, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.