ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Херсоном и Крымом ракетами Storm Shadow

Прошедшей ночью ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. Все они были сбиты российской системой ПВО. В одном месте упавшие обломки незначительно повредили будку обходчика и контактную линию, все повреждения оперативно устранены, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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«Опять враги обстреливают именно гражданскую инфраструктуру. Убежден, что они специально устроили очередную провокацию именно накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ — Джанкой, чтобы подгадить людям. Такое впечатление, что ими движет не рациональный, пусть и циничный, расчет, а какая-то нечеловеческая злоба», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщал, что движение электропоездов по маршруту Геническ — Новоалексеевка — Джанкой планируется запустить в мае. Потом он назначил срок до конца июля.

