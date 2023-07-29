ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Херсоном и Крымом ракетами Storm Shadow

Прошедшей ночью ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. Все они были сбиты российской системой ПВО. В одном месте упавшие обломки незначительно повредили будку обходчика и контактную линию, все повреждения оперативно устранены, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Опять враги обстреливают именно гражданскую инфраструктуру. Убежден, что они специально устроили очередную провокацию именно накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ — Джанкой, чтобы подгадить людям. Такое впечатление, что ими движет не рациональный, пусть и циничный, расчет, а какая-то нечеловеческая злоба», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщал, что движение электропоездов по маршруту Геническ — Новоалексеевка — Джанкой планируется запустить в мае. Потом он назначил срок до конца июля.