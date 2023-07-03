Акции дня: бумаги «Магнита» растут на обратном выкупе

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 3 июля вышли бумаги ритейлера «Магнит». Котировки выросли на +2,81% до 5301 руб. за штуку.

Как прокомментировала аналитик «Велес капитала» Елена Кожухова, интерес к бумагам спровоцирован новостями о том, что «Магнит» выкупит свои акции у нерезидентов.

«"Магнит" еще на прошлой неделе сообщил об увеличении объема выкупа своих акций у нерезидентов втрое, до 30,37 млн бумаг или 29,8% капитала на фоне высокого спроса. "Магнит" в целом сейчас заинтересован в максимальном снижении доли нерезидентов в капитале, при этом у компании для этого также имеются необходимые ресурсы», - считает она.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,12% до 2793,93 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,02% до 992,94 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:35 мск составила 74,91 долларов за баррель (-0,35%). Российская валюта укреплялась – 88,48 руб. за доллар.