Дедолларизация: беспрецедентное решение Аргентины

Аргентина присоединилась к быстро растущей группе стран, выступающей за снижение доли американского доллара в мировой финансовой системе, и впервые решила оплатить часть долга МВФ юанями, пишет китайское издание Global Times. Решение Буэнос-Айреса, конечно, будет иметь скорее демонстративное, чем практическое значение, потому что разрыв доллара и юаня в использовании в валютных резервах и торговых операциях по-прежнему все еще очень велик.

Как сообщает Xinhua News Agency, Аргентина выплатит МВФ в юанях сумму, эквивалентную 1 млрд долларов. Следующий платеж в размере 1,7 млрд долларов аргентинцы планируют сделать в специальных правах заимствования (SDR), главном платежном средстве Фонда.

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Центральный банк Аргентины (CBA) ранее объявил, что собирается разрешить аргентинским компаниям и физическим лицам открывать в юанях и банковские счета. Причем, речь идет как о чековых счетах, так и о депозитах.

Решение по юаням главный банк Аргентины принял после визита в КНР в начале июня представительной аргентинской делегации, в которую входил и министр экономики и труда Серхио Масса. Главным результатом поездки аргентинских министров стало подписание крупного договора об участии Аргентины в китайском мегапроекте «Один пояс один путь». В центре сотрудничество между КНР и Аргентиной в финансовой сфере.

«Аргентина, которая сейчас борется с долговым кризисом и пытается найти американские доллары, приняла решение расширить использование юаня,- комментирует решение главного аргентинского банка Лю Ин из Чунцинского института финансовых исследований при Китайском народном университете (RUC).- Оно повлияет на другие страны, испытывающие такие же проблемы».

Развивающиеся страны столкнулись сейчас с целым рядом проблем, включая девальвация валют, отток капитала и долговой кризис. Причем, все они в большой степени спровоцированы поднятием учетной ставки ФРС.

В отличие от волатильного доллара юань относительно стабилен.

«Решение Аргентины расширить использование юаня»,- подчеркивает Лю,- является шагом в направлении дедолларизации».

По мнению экономиста банка Everbright Чжоу Маохуа, достижения юаня неразрывно связаны с успехами китайской экономики, которая предлагает надежную защиту от геополитических и иных рисков и угроз.

Дедолларизация сейчас быстро набирает ход. К развенчанию американского доллара подключаются все новые и новые страны, в желающие ослабить зависимость своих экономик от засилья «зеленого». Интернационализация юаня, т.е. процесс повышения его доли в финансовой системе планеты всерьез началась в этом году. В июне Пакистан первый раз заплатил за российскую нефть юанями.

Все более популярной становится китайская валюта и в России. В рублях и юанях сейчас проводится более 70% торговли между Москвой и Пекином. Пример КНР и РФ оказался заразительным – все больше стран призывают торговать в национальным валютах.