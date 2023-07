Китай намерен взять под контроль мировой рынок сжиженного газа

Пекин всячески поощряет государственные энергетические компании покупать как можно больше газа несмотря на то, что энергетический кризис сейчас сильно ослаб, и инвестировать в экспортную инфраструктуру в странах экспортерах. Таким путем, объясняет Bloomberg, китайские власти надеются значительно укрепить энергетическую независимость страны к середине века. Китай сейчас опережает все остальные страны по количеству долгосрочных контрактов на покупку сжиженного газа (СПГ), причем, делает это третий год подряд, и уверенно движется к тому, чтобы стать по итогам года его главным импортером в мире. Главное преимущество долгосрочных контрактов очевидно – они позволяют покупать газ по сравнительно стабильной цене по сравнению со спотовым рынком, где после начала конфликта на Украине в феврале прошлого года цены ведут себя, словно на качелях.

«Энергетическая безопасность всегда была для Китая приоритетной задачей,- объясняет происходящее Тоби Копсон из Trident LNG.- Иметь большой портфель контрактов позволяет им (китайцам) справляться с будущей волатильностью (на рынках). Я считаю, что нынешняя тенденция продолжится».

Интерес к газу резко вырос после того, как в 2021 году ввиду резкого сокращения применения угля, ранее являвшегося главным источником выработки электроэнергии, на непродолжительное время фабрики и заводы в ряде регионов снабжались энергией с перебоями. В прошлом году, к «угольным» потерям, вызванным сокращением использования угля, добавилось и снижение электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС.

Пекин не только настаивает на росте импорта, но также требует от своих энергетических компаний наращивать добычу газа и дома.

Увлечение» Поднебесной долгосрочными контрактами началось в 2021 году после улучшения отношений с США. Скачок в ценах на газ после 24 февраля 2022 года и резкое усиление конкуренции на рынке показало китайскому руководство всю важность надежных поставок «голубого» топлива. В Пекине также стремятся к диверсификации поставок, в которой видят защиту от потенциальных геополитических потрясений в будущем. Чем больше контрактов, особенно, долгосрочных подпишут китайские компании, уверены в руководстве страной, тем большим весом будет обладать Поднебесная в глобальном предложении СПГ. Китай уже играет ключевую роль в балансировке рынков, перепродавая законтрактированный газ нуждающимся зарубежным покупателям, когда спрос на него в самой КНР, как в прошлом году, снижается.

Конечно, китайцы не единственные, кто предпочитает долгосрочные контракты. Прекрасно понимают их важность и преимущества и в Нью-Дели, но КНР все же существенно опережает всех, включая Индию как по количеству долгосрочных контрактов, так и по скорости их подписания. Так, за первые 6 месяцев текущего года на Китай пришлась треть (33%) всех поставок СПГ по долгосрочным контрактам. В июне, к примеру, China National Petroleum Corp. подписала 27-летний контракт с Qatar Energy на поставки сжиженного газа и приобрела долю к проекте расширения производства на Северном месторождении в Персидском заливе. Причем, в целях диверсификации еще одна китайская компания - ENN Energy Holdings Ltd. подписала долгосрочный контракт с американской фирмой Cheniere Energy Inc. Поставки газа по обоим контрактам должны начаться в 2026 году.

«Сейчас более половины китайского спроса на СПГ в 2030-2050 гг. остается незаконтрактированным»,- констатирует аналитик Rystad Си Нань.

Конечно, рынок есть рынок, и правительство КНР не заставляет китайские энергетические компании подписывать долгосрочные контракты. Они это делают лишь в тех случаях, когда их устраивают цены и условия. Китайские компании ведут переговоры по долгосрочным поставкам СПГ по всему свету, от Сингапура до Хьюстона. Cnooc Ltd. и Sinopec сейчас обсуждают условия контрактов в США. Региональные энергетические компании, такие, как, например, Zhejiang Provincial Energy Group Co. и Beijing Gas Group Co., ведут себя не менее активно, чем гиганты. В Дохе в данный момент в самом разгаре переговоры между Qatar Energy и несколькими китайскими компаниями. Причем, все контракты предполагается подписать более чем на 20 лет. Sinopec планирует инвестировать в добычу газа в Саудовской Аравии.

Все эти сделки будут обслуживаться десятком новых СПГ-терминалов, строительство которых запланировано в текущем десятилетии в китайских портах по всему побережью. Планируется, что импорт СПГ к 2033 г. вырастет до 133 млн тонн, т.е. приблизительно удвоится по сравнению с нынешним, по данным норвежской консалтинговой фирмы Rystad Energy.