ФСБ сообщила о предотвращении попытки подрыва автомобиля главы Крыма

Федеральная служба безопасности пресекла попытку совершения теракта против главы Крыма Сергея Аксенова.

Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена попытка покушения на Главу Республики Крым Сергея Аксенова, организованная спецслужбами Украины», — указывается в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан гражданин РФ 1988 года рождения, завербованный сотрудниками СБУ и прошедшим курс обучения разведывательно-подрывной деятельности на Украине.

Уточняется, что в июне задержанный прибыл на территорию Крыма и приступил к подготовке теракта. «Однако довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан», — отмечает ЦОС ФСБ.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (Покушение на совершение террористического акта), а также ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Задержанный заключен под стражу.